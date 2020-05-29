В Великом Новгороде обрушилась часть стены кремля

В Великом Новгороде обрушилась часть кремлевской стены, передает "Интерфакс" со ссылкой на Новгородский государственный музей заповедник.

По словам представителя музея, обрушился фрагмент прясла у Водяных ворот с внутренней стороны кремля в 30 кв. метров. Пряслом в русском оборонительном зодчестве называют участок крепостной стены между двумя башнями. Все произошло в ночь на 29 мая. Никто не пострадал.

На месте работают музейщики, реставраторы и сотрудники МЧС: они обследуют прясло. Заявку на реставрацию фрагмента уже подали в Минкульт, когда ее начнут восстанавливать, пока неизвестно.

Новгородский кремль – памятник всемирного значения XI-XVII веков, охраняется ЮНЕСКО. На его территории находятся Софийский кафедральный собор, монумент "Тысячелетие России", мемориал "Вечный огонь", Грановитая палата и другие памятники.