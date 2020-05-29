Здание бывшей богадельни в Новой Деревне признали региональным памятником культуры

КГИОП включил здание богадельни имени Полежаевой в Новой Деревне в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщили в Смольном.

Дом № 22 по Приморскому проспекту был построен в память о Татьяне Полежаевой ее дочерьми Анной Ветошкиной и Ольгой фон-Гаартман. Полежаева была родом из династии купцов Елисеевых и была известным благотворителем середины XIX века.

Предполагалось, что богадельня на 25 человек станет приютом для бедных, престарелых и увечных женщин, в уставе было прописано, что ее назначение должно оставаться неизменным. Среди правил богадельни был запрет на "ухоленных" из других подобных заведений: с заразными болезнями и душевнобольных.

После революции 1917 года в здании был организован сиротский приют для девочек, а потом в нем разместили коммунальные квартиры. В советское время фасад немного изменили: со стороны двора вместо окна поставили дверь на три оси от исторической, а также установили дополнительную дверь вместо окна от центрального дворового фасада. Сейчас в здании расположены несколько жилых квартир и офисы.