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14:52

Мосгорсуд отменил арест активиста Немытова за пикет в поддержку создателя "Омбудсмена полиции"

фото ЗакС политика Мосгорсуд отменил арест активиста Немытова за пикет в поддержку создателя "Омбудсмена полиции"

Мосгорсуд при рассмотрении апелляционной жалобы освободил активиста Виктора Немытова, сообщает "Апология протеста".

Немытова задержали 26 мая, когда он встал в одиночный пикет в поддержку создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Ему вменили нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга), на следующий день Тверской суд Москвы арестовал активиста на 15 суток.

Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, решил переквалифицировать действия Немытова на ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Ему назначили штраф в 20 тысяч, но освободили от уплаты и освободили в зале суда.

В тот же день на пикете задержали спецкорреспондента "Новой газеты" Илью Азара. Его также арестовали на 15 суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП. Накануне, 28 мая, в Москве и Петербурге журналисты и активисты вышли в пикеты в его поддержку, в общей сложности задержали более 20 человек в двух городах. О том, как прошли пикеты в Петербурге – в материале ЗАКС.Ру.

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