В крупные российские храмы начнут пускать по 10 человек на богослужения

С 1 июня будут смягчены правила для посещения религиозных объектов: снятие ограничений будет проходить в поэтапно, передает "Интерфакс", ссылаясь на соответствующее уведомление Роспотребнадзора.

На всех этапах обязательным условием для посещения будет являться наличие у прихожанина маски, священникам также рекомендовано надевать средства индивидуальной защиты во время исповеди.

Не отменяется требование об обязательном соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра.

Религиозные объекты откроют вне богослужений только при уверенной стабилизации эпидемиологической обстановки: протестированы на COVID-19 должны быть 70 тысяч человек из 100 тысяч. При соблюдении данного условия допускается посещение не более двух граждан для храмов площадью до 100 квадратных метров, пяти человек - для храмов от 100 до 400 кв м и десяти человек для храмов свыше 400 "квадратов".

На первом этапе в храмах площадью не более 400 кв м рекомендуется совершать богослужения в присутствии не более одного человека на 4 кв м, в храмах площадью более 400 кв м допустимо одновременное нахождение до 100 человек.

Напомним, в России все религиозные объекты закрыты до 1 июня.