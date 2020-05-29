Смольный решил выдать школьникам крупу, муку и варенье

Правительство Петербурга 29 мая опубликовало распоряжение с перечнем продуктовых наборов для школьников, воспитанников детских садов и учеников системы среднего профессионального образования, которые имеют право на бесплатное питание. Согласно документу, всего планируется подготовить восемь разных вариантов наборов.

Для школьников младшего и среднего звена определены три вида продуктовых комплектов, которые рассчитаны на девять дней. В один из них входят крупа (гречка, рис или овсянка), рыбные или мясные консервы, 25 пакетиков чая, упаковка кондитерских изделий (вафли или печенье), молочный шоколад, макароны или мука, молоко, сахар, а также кое-что из сладкого: или сгущенное молоко, или варенье, или джем, или протертая с сахаром брусника. Это самый наполненный набор. Вариант поменьше включает в себя только крупу, кондитерские изделия, молочный шоколад, молоко и сахар - он тоже рассчитан на девять дней.

Для дошкольников комплекты собирают на 14 дней, дадут их тем, кто не посещал детский сад с 12 по 29 мая. Состав примерно похожий, только для воспитанников детсадов в часть наборов власти решили добавить подсолнечное масло. Также для дошкольников предусмотрены продукты без глютена.

Набор продуктов на 14 дней определен и для учеников учреждений среднего профессионального образования. Все те же крупы, консервы, молоко и другое.

Различается в продуктовых комплектах и количество предоставляемого товара. Кому-то положено два килограмма муки, а кому-то - только один, кому-то дадут батончик мюслей, а кому-то нет.

Напомним, 26 мая губернатор Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Ирине Потехиной до конца мая выдать продуктовые наборы всем имеющим на это право школьникам, а до 10 июня - дошкольникам.

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