Дело "Сети"*: Главное за май

В последнюю неделю мая в Петербурге возобновилось рассмотрение дела "Сети". Суд успел заслушать показания секретной свидетельницы, экспертов и подсудимого Виктора Филинкова, который рассказал о пытках.

фото: Rupression

Рассмотрение дела "Сети" в Петербурге длится уже больше года. На скамье подсудимых - два анархиста: 25-летний программист Виктор Филинков и 28-летний промышленный альпинист Юлий Бояршинов. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), которое якобы планировало вооруженные атаки на органы власти и полицейских. Бояршинову также вменяется незаконный оборот оружия (ч.1 ст. 222 УК) - при задержании у него нашли 400 граммов дымного пороха.

Филинков отрицает вину. В ходе предварительного следствия и на судебных заседаниях он не раз заявлял, что был вынужден дать признательные показания сотрудникам ФСБ под пытками. Бояршинов, хоть и признал, что участвовал в тренировках вместе со своими единомышленниками, заявил, что никаких противоправных действий они не планировали. Об отсутствии общих целей участников сообщества в своих свидетельских показаниях утверждал и третий фигурант петербургского дела Игорь Шишкин. Ранее он заключил сделку со следствием, признав вину и получив 3,5 года особым порядком. Филинков от сделки отказался.

25 мая. Опросник-протокол

Рассмотрение дела Филинкова и Бояршинова началось еще в апреле 2019 года. Тройка 2-го Западного окружного военного суда, которая приезжает на заседания в Петербург из столицы, несколько раз объявляла длительные перерывы. В понедельник, 25 мая, заседание возобновилось после почти трехмесячной "заморозки". Защитники обоих фигурантов попросили снова отложить процесс, пока в городе не будет стабилизирована ситуация с коронавирусом. Судьи просьбу не удовлетворили.

Слушателей на заседании не пустили из-за мер эпидемиологической безопасности. Гласность было решено обеспечить благодаря видеотрансляции в Facebook, которую вела со своего телефона общественная защитница Филинкова Евгения Кулакова. На следующий день председательствующий Роман Муранов позволил следить за процессом корреспонденту "Медиазоны", а также родителям Бояршинова.

Содержание майских заседаний известно, благодаря текстовой и видеотрансляции "Медиазоны", стримам Кулаковой, а также сообщениям и комментариям обоих защитников Филинкова в Telegram-каналах.

В первый день возобновившегося процесса суд заслушал показания соавторов экспертизы текстовых файлов, найденных на ноутбуке Lenovo уже осужденного по пензенской части дела "Сети" Ильи Шакурского. Адвоката Филинкова Виталия Черкасова особенно интересовали текст под названием "Положение" (обвинение считает его программным документом организации) и "Съезд (2017)" (по версии обвинения, это протокол петербургского съезда сообщества). Документ "Положение" эксперты назвали неоднородным и затруднились определить его смысловое содержание. Второй файл, по их мнению, больше напоминает не протокол, а некий опросник, составленный накануне очной встречи. Подробнее о показаниях экспертов читайте в материале ЗАКС.Ру.

26 мая. Свидетель "Кира"

Во вторник и в последующие дни адвокат Черкасов снова возвращался к теме ноутбука Шакурского. В частности, ходатайствовал о запросе протокола исследования этого носителя. Защитник напомнил суду, что, согласно материалам дела, ноутбук Lenovo был изъят из жилища Шакурского 17 октября 2017 года и был опечатан печатью ФСБ. Следующее упоминание о нем встречается в протоколе осмотра от 16 марта 2018 года, куда ноутбук поступил в незапечатанном виде. ЗАКС.Ру рассказывал, что на нестыковки, связанные с изъятыми в Пензе ноутбуками, Черкасов указывал и раньше.

На втором майском заседании суд по ходатайству стороны обвинения опросил по видеосвязи секретного свидетеля под псевдонимом "Кира Татаринова". Она рассказала, что общалась с Шишкиным в 2013-2015 годах и слышала от него о необходимости насильственного переворота в России. Филинкова вживую свидетельница видела один раз - на лекции по самообороне в Петербурге в 2014 году. Позже, уже после задержания подсудимого, она узнала его, увидев по телевизору.

"Татаринова" сообщила суду, что Филинков шесть лет назад выглядел так же, как и сейчас: носил короткую стрижку и очки. Позже защитники анархиста заявили, что это не так. В 2014 году у Филинкова были длинные волосы и вообще подсудимый жил и учился в то время в Омске. Супруга подсудимого Александра Аксенова, получившая политубежище в Финляндии, написала в Twitter, что впервые в Петербурге Филинков побывал в сентябре 2016 года.

фото из Twitter

Еще одно наблюдения стороны защиты - согласно показаниям свидетельницы, получается, что она слышала о "Сети" от Шишкина, еще до того, как о "Сети" узнал сам Шишкин.

"Татаринова заявила, что общалась с Шишкиным с 2013 по 2015 год, и он ей рассказывал о своем участии в некой организации и обсуждал с ней "подготовку к гражданской войне и противоправным действиям". При этом, как следует из обвинительного заключения и показаний в суде самого Шишкина (заключившего досудебное соглашение со следствием), о существовании террористического сообщества "Сеть" он узнал в 2016 году, то есть уже после того, как перестал общаться с засекреченной свидетельницей", - написали представители Филинкова в своем Telegram-канале.

27 мая. Рассказ о пытках

В среду суд начал допрос подсудимого Филинкова. Он подробно описал обстоятельства своего задержания 23 января 2018 года. Сотрудники ФСБ вывезли его из аэропорта "Пулково", где Филинков ждал вылета в Минск. Подсудимый рассказал, что после этого его били руками и электрическим током в минивэне Volkswagen. По его словам, оперативники читали текст показаний, которые задержанный должен был запомнить. Филинков заявил, что его пытали для того, чтобы он запомнил эти показания.

После этого анархист находился в 54 отделе полиции, а около 10 утра его увезли в квартиру на обыск, затем - в здание ФСБ, где он подписал некие листы. Спать после задержания Филинкову не давали.

В ходе того же заседания суда свидетельские показания дали бывшие члены Общественной наблюдательной комиссии Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская, зафиксировавшие следы от электрошокера на теле Филинкова во время посещения СИЗО, где его содержали.

"Он рассказал, что [капитан ФСБ] Константин Бондарев бил его лично рукой по голове и командовал пытками, командовал тем, как к нему прикладывали несколько десятков раз электрошокер", - рассказала Теплицкая.

Суд отказался приобщить заключение ОНК о состоянии анархиста, мотивируя это тем, что оно касается и других подследственных, содержавшихся в изоляторе.

28 мая. Показания Филинкова

Суд продолжил допрос Филинкова в четверг. Подсудимый рассказал, что родился в Казахстане, учился в Омске, а в Петербурге переехал в 2016 году. С Бояршиновым он познакомился на занятии по оказанию первой медицинской помощи на страйкобольном полигоне в Ольгино, куда его пригласила жена. До своего задержания Филинков виделся с ним еще два раза. Он заявил, что документы "Положение" и "Съезд (2017)" впервые увидел уже в рамках уголовного дела.

Подсудимый рассказал, что ничего не знает про группу "Марс", участником которой его считает обвинение, не осваивал навыки связиста и не учился пользоваться оружием и изготавливать взрывчатку.

Гособвинитель зачитал протокол досудебного опроса Филинкова, в котором тот рассказал, что тренировался с другими участниками "боевой группы" и учился стрелять, также выполняя роль "связиста" в ячейке "Сети". Судя по этим показаниям, Филинков признал, что в феврале 2017 года прошел съезд региональных групп "Сети".

Адвокат Черкасов обратил внимание суда на то, что протокол опроса его подзащитного местами дословно совпадает с показаниями Егора Зорина, который проходил по пензенской части дела "Сети", но заключил сделку со следствием и был переведен в свидетели. Кроме того, дублируют друг друга формулировки из протоколов опроса Филинкова следователем Геннадием Беляевым и оперативником Константином Бондаревым. Суд зачитал предоставленные адвокатом выводы экспертов-лингвистов, заключивших, что текст протокола допроса Филинкова следователем Беляевым "не является самостоятельным и независимым относительно протокола опроса Бондаревым".

Заседание продолжится в понедельник, 1 июня. Ожидается опрос осужденных по пензенской части дела, которые еще не давали свои свидетельские показания. Также в первых числах месяца суд должен допросить подсудимого Бояршинова.

*Организация "Сеть" признана террористической и запрещена на территории России

Сергей Еремеев