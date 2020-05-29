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16:06

"Полицейщина в действии": Поддерживающих Азара пикетчиков продолжают задерживать у Гостиного двора

фото ЗакС политика "Полицейщина в действии": Поддерживающих Азара пикетчиков продолжают задерживать у Гостиного двора

Возле петербургского Гостиного двора правоохранители продолжают сажать в автозак всех желающих поддержать отправленного под арест московского журналиста Илью Азара.

На данный момент, как передает депутат Заксобрания Борис Вишневский, в полицейский "воронок" попали активисты Павел Иванкин, Максим Леонов, Никита Чирков и помощник депутата Дмитрий Анисимов.

"Мерзавцы. Полицейщина в действии. При том, что никакого права задерживать за одиночные пикеты - сколько бы Беглов не издавал своих запрещающих постановлений - нет. Это вопиющее беззаконие", - комментирует происходящее Вишневский.

На аналогичной акции в поддержку Азара в Москве борцы с преступностью также задерживают всех граждан, выходящих в пикеты. На данный момент в автозаке оказались 12 человек, среди которых присутствуют столичные муниципалы.

Обновлено 16:08 В Москве задержали 21 человека, но троих уже отпустили, оповещает "ОВД-Инфо". Петербугских активистов везут в 28 отдел полиции.

Днем ранее Тверской суд Москвы арестовал Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. После этого 27 мая в Москве и Петербурге журналисты и активисты вышли в одиночные пикеты. В столице задержали 13 человек, в городе на Неве – девять. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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