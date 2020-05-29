Смольный потратит 174 млн рублей на покупку машин скорой помощи

Администрация Северной столицы готова потратить 174 млн рублей на приобретение машин скорой медицинской помощи: соответствующий тендер, на который обратил внимание "Деловой Петербург", появился ранее на портале госзакупок.

Как поясняется в технической документации, 15 авто будут предоставлены Городской станции скорой помощи, а другие 29 машин и один реанимобиль отправятся для её подстанций.

Подрядчик должен будет поставить транспорт до 31 июля 2020 года, заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 июня, итог будет подведен 9-го числа.

Некоторое время назад главврач Городской станции скорой помощи Петербурга Алексей Бойков поведал о заболевших сотрудниках и проблемах с комплектованием выездных бригад.