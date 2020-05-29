С 1 июня в более 350 детсадах Петербурга откроются дежурные группы

В июне на территории Северной столицы появится почти в три раза больше дежурных групп в детских садах, оповестили в комитете по образованию.

В мае в режиме ограничений работали лишь 135 детсадов, однако уже в июне их количество увеличится до 363.

"Группы будут открыты для детей граждан, являющихся работниками организаций, на деятельность которых не распространяются запреты и ограничения, установленные постановлением правительства Санкт-Петербурга №121", - пояснили в профильном подразделении Смольного.

Дежурную группу могут посещать только 12 детей. Кроме того, напомнили в комитете, с 1 апреля по 14 июня родители освобождаются от оплаты посещения дошкольных образовательных учреждений.