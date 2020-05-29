В Псковской области детям разрешат самостоятельные прогулки

Во время планового совещания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 руководитель Псковской области Михаил Ведерников объявил, что с началом летних каникул несовершеннолетним местным жителям будет разрешено гулять без сопровождения взрослых, но в определенный временной интервал.

Управленец констатировал, что по окончании дистанционного обучения удерживать детей дома будет невозможно, именно поэтому установить четкие временные границы, когда им будет официально дозволено находиться на улице, - с 12:00 до 20:00.

Предполагается, что несовершеннолетние не будут собираться большими компаниями.

"Если компания собирается больше, то гулять нужно с соблюдением масочного режима и социальной дистанции", - наказал Ведерников.

Также губернатор предложил открыть для посещения парки, скверы и иные общественные пространства, сохранив при этом запрет на использование скамеек и детских площадок.