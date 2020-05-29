Смольный запретил 177 маршруткам перевозить пассажиров до середины июня

Петербургский комитет по транспорту опубликовал перечень коммерческих маршрутов, которым вплоть до 14 июня воспрещается перевозить пассажиров: список из 177 наименований доступен на сайте Смольного. Опубликованный сегодня, 29 мая, документ подписан главой комтранса Кириллом Поляковым.

Следует напомнить, что с тех пор, как в городе на Неве был объявлен нерабочий режим, свою деятельность приостановили свыше 200 маршруток. Периодически Смольный вносит коррективы в собственные постановления и разрешает наиболее востребованным перевозчикам возобновлять свою деятельность.

Добавим также, ввиду пандемии коронавируса в Северной столице было решено перенести транспортную реформу, запланированную Смольным на лето. Среди прочего, она подразумевала упразднение маршруток в нынешнем виде, сокращение доли наземных социальных маршрутов, замену кондукторов на контролеров.