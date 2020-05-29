Петербургские суды не будут пускать на заседания слушателей вплоть до середины июня

В период с 1 по 14 июня слушателям будет воспрещено посещать залы судебных заседаний, уведомляет объединенная пресс-служба судебных ведомств Петербурга. Рассмотрение всех дел будет проводиться только при соблюдении всех необходимых санитарных требований.

Вход в здания судов для участников процессов будет осуществляться строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. Сохраняется также обязательное социальное дистанцирование.

Напомним, с 1 июня в городе на Неве отменяется обязательный "масочный" режим на улице, однако в тоже время иметь при себе СИЗ надо будет в магазинах, офисах, при поездке в транспорте и в аэропорту "Пулково".

Разрешается посещать кладбища - аналогично при наличии маски и перчатки.

Гражданам старше 65 лет можно будет выходить на улицу: обязательное предписание сидеть дома сменяется на рекомендованное.