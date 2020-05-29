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19:19

Минюст опубликовал новый вариант КоАП для общественного обсуждения

фото ЗакС политика Минюст опубликовал новый вариант КоАП для общественного обсуждения

Министерство юстиции опубликовало доработанный вариант проекта нового КоАП для повторного общественного обсуждения, сообщается на сайте ведомства. Сам документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект доработан с учетом замечаний и предложений, поступивших в Минюст от заинтересованных госорганов, организаций и граждан, и проведения антикоррупционной экспертизы, сообщили в ведомстве. В ближайшее время будет опубликован процессуальный КоАП для повторного публичного обсуждения.

Ранее повторный вынос проекта КоАП на общественное обсуждение анонсировал министр юстиции Константин Чуйченко.

Минюст опубликовал проект нового КоАП в январе. Тогда глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников раскритиковал его, заявив, что он "никуда не годится" и "возбуждает ненависть к законотворчеству". В "Единой России" заявили, что видят в нем ужесточение репрессивных механизмов.

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