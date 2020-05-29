У Гостиного двора во время пикета задержали главу петербургского Штаба Навального

Во время пикетирования у станции метро "Гостиный двор" 29 мая полиция задержала руководителя петербургского Штаба Навального Ирину Фатьянову, сообщила она в своих социальных сетях. Фатьянова заявила, что простояла в одиночном пикете "пару минут". Она считает задержание незаконным.

"Стоять в одиночном пикете — безопасно. А молчать, когда власть забирает у нас последнюю возможность выслать несогласие и выразить солидарность — небезопасно", - написала Фатьянова.

Ранее днем 29 мая во время пикетов у Гостиного двора полиция задержала четверых активистов. Их отвезли в 28 отдел полиции.

Напомним, в Москве и Петербурге второй день проходят пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара. Сам он вышел 26 мая на акцию в защиту создателя проекта "Омбудсмен полиции". В Петербурге 28 мая задержали девять человек.

Фото: Георгий Марков