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20:02

В Петербурге активист приковал себя цепью к дорожному знаку - полиция его задержала

фото ЗакС политика В Петербурге активист приковал себя цепью к дорожному знаку - полиция его задержала

Сторонник Либертарианской партии России (ЛПР) Иван Шершнев встал в одиночный пикет у Гостиного двора, приковав себя цепью к дорожному знаку, сообщил пресс-секретарь ЛПР Денис Луговский. Шершнев выступил против задержаний журналистов и активистов за одиночные пикеты. Луговский заявил, что полицейские разрезали цепь и задержали пикетчика. 

Также в автозак отправились еще два общественника, выступивших с одиночными пикетами у станции метро "Гостиный двор" - активисты движения "Весна" Владимир Василенко и Иван Остапчук, сообщил Луговский. 

UPD 20:30: "МБХ Медиа" сообщает о еще двух сторонниках ЛПР отправленных в автозак за одиночные пикеты в поддержку журналиста Ильи Азара. 

Ранее в Петербурге задержали руководителя регионального Штаба Навального Ирину Фатьянову. Днем за пикеты в 28 отделение полиции отправились четыре человека. Акции против задержаний за одиночные пикеты проходят в Москве и Петербурге второй день подряд. Активиста Василенко задерживали на акции у Гостиного двора и 28 мая.

 

Фото: Денис Луговский

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