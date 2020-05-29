Нижегородца оштрафовали за участие в хороводе

Автозаводский суд Нижнего Новгорода оштрафовал на местного жителя за нарушение самоизоляции из-за участия в хороводе, передае "Интерфакс".

Мужчина участвовал в массовом сборе по случаю Красной горки в Стригинском бору: там десятки взрослых и детей в народных костюмах водили хороводы. На него составили протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Нижегородец в суд не явился, свою вину он не признал и отказался подписывать протокол. Суд оштрафовал его на 3 тысячи рублей.