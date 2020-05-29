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22:46

Задержанных на вечерних пикетах активистов отвезли в 28 отдел полиции

Активистов, задержанных вечером 29 мая во время одиночных пикетов у Гостиного двора, привезли в 28 отдел полиции, сообщила ЗАКС.Ру глава петербургского Штаба Навального Ирина Фатьянова. Сама активистка и двое других задержанных уже находятся в отделении. Еще трое ожидают в автозаке.

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По словам Фатьяновой, участникам акции пояснили, что они нарушили постановление правительства Петербурга, часть которого запрещает проведение массовых и публичных мероприятий. Она добавила, что протоколы скорее всего будут составлять о нарушении требований нормативных актов Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города (ст. 8.6.1 КоАП Петербурга).

Как рассказал ЗАКС.Ру пресс-секретарь Либертарианской партии России Денис Луговский, трое их представителей все еще находятся в автозаке около отделения полиции. 

Фатьянова, активист движения "Весна" и сторонники Либертарианской партии России вечером 29 мая провели серию одиночных пикетов в поддержку московского журналиста Ильи Азара, которого 28 мая арестовали на 15 суток за акцию в защиту создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. 

Сторонник ЛПР Иван Шершнев, приковал себя цепью к дорожному знаку на Невском проспекте. Сотрудники полиции смогли разрезать цепь и задержать активиста.

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Всего на вечерней акции 29 мая в автозак отправили шесть человек. Луговский отметил, что Шершнев один из тех, кто еще находится в автозаке. По мнению пресс-секретаря ЛПР, его могут удерживать из-за намерения составить протокол по другой статье - не по ст. 8.6.1 КоАП. "Это пока только предположение", подчеркнул Луговский. 

Пикеты проходили и днем 29 мая - было задержано четыре человека. Их отпустили с протоколами по ст. 8.6.1 КоАП Санкт-Петербурга. 

Аналогичная акция проходила на Невском проспекте и 28 мая - в отдел поехали девять человек. На активистов так же составляли протоколы о нарушении ст.8.6.1 КоАП Петербурга. Подробнее о вчерашних пикетах и задержаниях - в материале ЗАКС.Ру.  


текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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