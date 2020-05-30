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11:25

Роспотребнадзор разрешит открыть "Меги" только на третьем этапе снятия COVID-ограничений

фото ЗакС политика Роспотребнадзор разрешит открыть "Меги" только на третьем этапе снятия COVID-ограничений

Руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Историк известила, что расположенные на территории Ленобласти торгово-развлекательные комплексы "МЕГА Дыбенко" и "МЕГА Парнас" возобновят свою деятельность только на третьем этапе снятия коронавирусных ограничений. Пока что регион приступил лишь к первому, уведомляет "Коммерсант".

Историк напомнила, что на первом этапе учитывается коэффициент распространения инфекции, то есть, какое количество граждан мог заразить один заболевший до того, как был изолирован или госпитализирован.

На втором этапе смотрят на число свободных коек в больницах, на третьем - на охват тестирования местных жителей на COVID-19. Важно также наблюдать за динамикой заболеваемости внебольничной пневмонией и количеством смертей.

В середине мая обе "Меги", не проработав и дня, закрылись: в магазины поступило сообщение о бомбе, граждан эвакуировали без соблюдения санитарных норм.

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