18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:11

Совладельцу сгоревшей "Зимней вишни" предъявлено окончательное обвинение

фото ЗакС политика Совладельцу сгоревшей "Зимней вишни" предъявлено окончательное обвинение

В Следственном комитете сообщили, что совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", сгоревшему в 2018 году, Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в окончательной редакции: мужчине инкриминируют дачу особо крупной взятки организованной преступной группе во главе с должностным лицом - начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилией Комковой. 

В состав ОПГ входил также сын Комковой Эдуард, а также директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.

По версии СК, в 2013-2014 годах Вишневский передал Комковой и другим соучастникам преступления взятку в размере 7 млн рублей для реконструкции ТК без предварительной выдачи разрешения на строительство: кроме того, проект, предусматривавший монтаж автоматических систем пожаротушения на всех этажах комплекса, также содержал множество грубых недочетов. Комкова закрыла глаза на нарушения противопожарной безопасности. Впоследствии из-за этих недопущений торговый центр и сгорел.

После пожара Вишневский, поспешно сбежавший в Польшу, был объявлен в международный розыск. Позднее выяснилось, что на сэкономленные при перестройке "Зимней вишни" средства обвиняемый купил недвижимость в Испании: в рамках следствия арестованы принадлежащие ему и его матери заграничные участки, жилые дома, квартиры, коммерческие площади.

В марте текущего года Польша экстрадировала Вишневского на родину.

Напомним, в марте 2018 года в "Зимней вишне" произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, большинство – дети.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
18:00 Врачи из якутского ПНД сочли шамана-"изгонителя Путина" Габышева опасным для общества

17:21 Глава Карелии разрешил региональным музеям возвратиться к работе с 1 июня

16:42 В Гатчине задержали дальнобойщика-члена ОПР, жаловавшегося на коррупцию на посту ДПС

15:45 Возле здания столичного МВД продолжаются задержания пикетчиков: в автозаке - профессор и активисты

14:50 На Avito за 2 млн рублей продают портрет Путина, созданный из обрывков Конституции

14:00 Московский район временно остался без главы: управленец попал в инфекционный стационар

13:11 Совладельцу сгоревшей "Зимней вишни" предъявлено окончательное обвинение

12:25 В Москве у здания МВД вновь задерживают пикетчиков, поддерживающих Азара и Воронцова

11:53 Гатчинский собор Святых Петра и Павла отреставрируют за 212 млн рублей

11:25 Роспотребнадзор разрешит открыть "Меги" только на третьем этапе снятия COVID-ограничений

10:45 Коронавирус выявили у ещё 8952 россиян: всего заболели свыше 396 тысяч человек

10:21 "Левада": В мае рейтинг доверия россиян Путину упал до 25%

29 мая, 22:46 Задержанных на вечерних пикетах активистов отвезли в 28 отдел полиции

29 мая, 20:52 Нижегородца оштрафовали за участие в хороводе

29 мая, 20:36 Путин подписал указ о проведении парада Победы 24 июня

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru