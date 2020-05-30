Совладельцу сгоревшей "Зимней вишни" предъявлено окончательное обвинение

В Следственном комитете сообщили, что совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", сгоревшему в 2018 году, Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в окончательной редакции: мужчине инкриминируют дачу особо крупной взятки организованной преступной группе во главе с должностным лицом - начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилией Комковой.

В состав ОПГ входил также сын Комковой Эдуард, а также директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.

По версии СК, в 2013-2014 годах Вишневский передал Комковой и другим соучастникам преступления взятку в размере 7 млн рублей для реконструкции ТК без предварительной выдачи разрешения на строительство: кроме того, проект, предусматривавший монтаж автоматических систем пожаротушения на всех этажах комплекса, также содержал множество грубых недочетов. Комкова закрыла глаза на нарушения противопожарной безопасности. Впоследствии из-за этих недопущений торговый центр и сгорел.

После пожара Вишневский, поспешно сбежавший в Польшу, был объявлен в международный розыск. Позднее выяснилось, что на сэкономленные при перестройке "Зимней вишни" средства обвиняемый купил недвижимость в Испании: в рамках следствия арестованы принадлежащие ему и его матери заграничные участки, жилые дома, квартиры, коммерческие площади.

В марте текущего года Польша экстрадировала Вишневского на родину.

Напомним, в марте 2018 года в "Зимней вишне" произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, большинство – дети.