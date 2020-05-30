Московский район временно остался без главы: управленец попал в инфекционный стационар

Руководитель Московского района Владимир Ушаков, занимающий данный пост на протяжении последних шести лет, вынужден был на время приостановить свою деятельность - управленца госпитализировали в инфекционный стационар, делится "Фонтанка", ссылаясь на полученную в пресс-службе администрации района информацию.

На работе Ушаков не появлялся с начала недели, рассказали собеседники издания. Подчиненные главы частично трудятся в удаленном режиме, однако некоторые продолжают приезжать на рабочее место.

Заболел ли Ушаков коронавирусной инфекцией - неизвестно, сведений о госпитализации с таким диагнозом среди сотрудников администрации нет.

Напомним, по состоянию на 30 мая в городе на Неве зафиксировано 15 580 случаев заболевания COVID-19, излечились 5373 человека, погиб 191.

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