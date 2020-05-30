На Avito за 2 млн рублей продают портрет Путина, созданный из обрывков Конституции

Обитатель столицы выставил на продажу на площадке Avito портрет действующего президента Владимира Путина, склеенный из клочков Конституции. Цена у объекта искусства внушительная - 1,99 млн рублей.

"Картина - конституционный портрет Неизвестного. Ручная работа из оригинальных материалов. Единственный экземпляр. Посвящена 20-летию правления, в год обновления Конституции. Какие-либо (любые) совпадения с реальностью случайны", - говорится в описании к объявлению.

Автор произведения добавил, что покупатели могут придать его работе любые смыслы, поскольку "объект транслирует узнаваемый образ, но в то же время его нельзя интерпретировать однозначно".

Следует добавить, что чаще всего на Avito выставляются на продажу визитки Путина времен его работы на мэра Петербурга Анатолия Собчака.

В последний раз с молотка за 340 тысяч рублей ушёл автограф президента.