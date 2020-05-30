Глава Карелии разрешил региональным музеям возвратиться к работе с 1 июня

Начиная с 1 июня все музеи в Карелии возобновляют привычный режим работы, оповестил глава региона Артур Парфенчиков. Во вверенном ему субъекте РФ продолжается поэтапное снятие режима COVID-ограничений.

Управленец напомнил, что с наступлением нового месяца во всех районах республики будут заново открыты пункты розничной торговли, однако посещать музеи можно группами не более десяти человек.

Кроме того, вернуться к исполнению обязанностей смогут также поисковики, занимающиеся установлением имен погибших и пропавших без вести во времена ВОВ.

Единственный район, в котором всецело сохранится введенный ранее "антивирусный" режим, - Олонецкий: там зафиксирован рост заболевших коронавирусом граждан.

С 29 мая в Карелии открыли фитнес-центры, тренажерные залы и иные спортобъекты: закрытым учреждениям рекомендовано ограничивать число посетителей (не более 50% от заполненности зала).

Начиная с сегодняшнего дня, 30 мая, в регионе вновь можно будет воспользоваться услугами общественного траспорта, чья работы была приостановлена ещё в апреле. К примеру, в Петрозаводске с 18 мая по городу разрешалось курсировать лишь троллейбусам.

На данный момент в Карелии официально зарегистрировано 407 случаев заражения COVID-19, один человек скончался.