В России зафиксировали более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За последние 24 часа в России официально зарегистрировали 9268 новых случаев инфицирования граждан COVID-19, о чем говорится на правительственном портале "стопкоронавирус.рф". Это на 316 человек больше, чем цифра, установленная накануне.

"Лидеры" среди регионов все те же, что и раньше: Москву (+2595) догоняет Подмосковье (+757), а на третьей позиции продолжает оставаться Петербург (+369).

По стране за сутки излечилось 4414 человека с коронавирусом, 138 ушло из жизни.

Всего по состоянию на 31 мая коронавирусная инфекция нового типа коснулась 405843 гражданина (Россия по этому показателю продолжает входить в первую тройку). К летальному исходу с начала пандемии вирус привел 4693 человека.