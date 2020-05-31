В Псковской области COVID-19 нашли у трети чиновников районной администрации

Глава Псковской области Михаил Ведерников сигнализировал в своем Instagram о том, что значительная доля чиновников, работающих в администрации Плюсского района, инфицирована коронавирусной инфекцией нового типа.

"Плюсский район. 11 случаев заболевших, и все эти люди - сотрудники районной администрации. Всего там работают 29 человек, получается, что больше трети на сегодняшний день заболели", - гласит его информация.

При этом, отметил он, существуют проблемы выхода на связь с главой района, который не доложил о возникшей проблеме. Причины случившегося губернатору понятны.

"Многие люди говорят о том, что в районной администрации практически не соблюдался масочный режим - более половины сотрудников ходили без масок. Результат закономерен", - заметил он.

Ранее Ведерников выражал недовольство тем, что жители не берегут себя и друг друга, устраивая массовые гуляния, а также просил президента обеспечить его регион дополнительными медсотрудниками и оборудованием. Всего в Псковской области коронавирус выявлен у 887 человек.