Жители улицы Рубинштейна жалуются на "фальстарт" владельцев кафе

Населяющие улицу Рубинштейна граждане сообщили о том, что руководство баров, кафе и ресторанов, которых на этой улице в избытке, не дожидаясь вступления в силу новых "антивирусных" правил, поспешили выставить столы на летних террасах и обслуживать клиентов, что действующими до 1 июня правилами запрещено.

"Тем самым нарушая имеющиеся на сегодняшний день ограничения работы в связи с коронавирусом и подвергая здоровье и жизнь своих сотрудников и посетителей опасности", - говорится в посте паблика "Граждане улицы Рубинштейна".

Отметим, что у жителей заработавшей в течение 2010-х годов репутацию "барной" улицы исторически сложились непростые отношения с рестораторами. С переменным успехом они борются за свой комфорт, нарушаемый ночным шумом, хулиганством и пьяными драками. Практически в каждом доме здесь имеется увеселительное заведение на первом этаже. Из-за пандемии в конце марта все они вынужденно закрылись для посещения и если работают, то на вынос. С 1 по 14 июня они смогут обслуживать гостей на летних верандах с соблюдение санитарно-эпидемиологических мер предосторожности.