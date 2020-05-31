За неделю в Сестрорецке сгорело три деревянных дома

Сестрорецкие активисты сообщили в паблике "Петербургский гражданин" о том, что накануне, 30 мая, сгорел уже третий деревянный дом за последнюю неделю, что к своему сожалению они не считают случайностью. Последний пожар произошел в здании на улице Воскова, 15, который до расселения в прошлом году как выявленный памятник охранялся государством. Примечательно, что в городе почти не осталось деревянных домов. По соседству собираются строить музыкальную школу.

"Очевидно, жизнь будущих строителей музыкальной школы станет намного проще, если здание сгорит. Градозащитники пытались заступиться за этот дом и писали запросы в разные инстанции. Позиция администрации района – мест под строительство социальных объектов в городе нет. Всюду натыкаешься либо на зеленые насаждения, либо на старое здание", - прокомментировали происшествие авторы поста.

До него в городе аналогичная участь постигла дома на улице Коммунаров, 10 и Перепадской набережной, 3.

Ранее цепь аналогичных странных совпадений имела место в Новой Ладоге, что привело к уголовному делу против местных чиновников.