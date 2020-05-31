Из-за паводка прервалось железнодорожное сообщение с Мурманском

Опору железнодорожного моста, проходящего через реку Кола в Мурманской области, обрушил сильный паводок, в результате чего оказалось разомкнуто железнодорожное сообщение с Мурманском и даже перевернулся вагон с щебнем. Любительская видеозапись происшествия доступна в YouTube.

"По информации заместителя начальника Октябрьской ж/д по Мурманскому направлению принято решение о доставке из Южного и Приволжского федеральных округов железнодорожными составами составных частей пролета ж/д моста (информация о времени и месте уточняется)", - говорится на сайте регионального МЧС.

Точной причиной случившегося называют интенсивное таяние снега и "большую водность" реки.