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16:30

Профессор Соловей уверен, что экс-глава Чувашии подал иск к Путину "под веществами"

фото ЗакС политика Профессор Соловей уверен, что экс-глава Чувашии подал иск к Путину "под веществами"

Политолог Валерий Соловей, известный тем, что позиционирует себя как носитель инсайдов, прокомментировал резонансный иск бывшего чувашского главы Михаила Игнатьева к президенту Владимиру Путину, к удивлению многих принятый судом. Эксперт с уверенностью заявил, что экс-чиновник известен как человек, склонный к расширению сознания различными способами. По всей видимости, отметил политолог, эксцентричный поступок Игнатьева продиктован именно этой его страстью.

"Следуя принципу бритвы Оккама, я предполагаю, что он оказался под действием очень сильных веществ, которые раздразнили его оскорбленное самолюбие. Никакой игры в этом политической, заказа, не было точно. Его фронда оказалась неожиданной для президента России, я знаю, что тот сильно изумился. <...> Если это были не вещества, то характерная для русского человека "сыворотка правды" - то, что придает решительности", - произнес "кремленолог" в интервью YouTube-каналу "ГлавТема Народ".

Соловей прогнозирует, что когда Игнатьева вылечат в петербургской больнице от двухсторонней пневмонии, то его ожидают сразу несколько уголовных дел как месть за неслыханную по современным российским меркам дерзость. Допустил он и даже более печальное для бывшего губернатора развитие событий.

Игнатьева Путин отстранил от должности в январе, с формулировкой "в связи с утратой доверия". До того уволенный госслужащий попал в два медиаскандала. Спустя четыре месяца он решился оспорить свою отставку в суде.

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