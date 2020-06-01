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Поправки в Конституцию

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9:26

ЦИК предлагает максимально упростить процесс голосования по Конституции

фото ЗакС политика ЦИК предлагает максимально упростить процесс голосования по Конституции

В качестве одной из мер по упрощению общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Центризбирком подумывает отказаться от практики внесения паспортных данных в бюллетень - для того, чтобы ускорить избирательный процесс, делится "Коммерсант".

В обновленном бюллетене можно будет только расписаться. Кроме того, если раньше для голосования на дому требовалась "уважительная причина" - отпуск, состояние здоровья, уход за несовершеннолетним - то теперь подобного рода "преграды" нет.

Территориальным избиркомам дано поручение продумать возможность организации электоральной процедуры на придомовых участках, землях общего пользования или в "иных местах". Голосование также может стартовать за шесть дней до официального начала кампании, однако при этом не совпадать со временем работы участковых комиссий.

Кроме того, как и сообщалось ранее, ЦИК выступил с инициативой растянуть процесс на несколько дней во избежание массового скопления граждан на участках: для удобства можно также открыть их на открытом воздухе и ежечасно проводить дезинфекцию.

Напомним, общероссийский плебисцит по внесению изменений в Конституцию должен состояться либо 1, либо 8 июля, о чем недавно писали "Ведомости".

Власти не могут конкретизировать дату, так как "коронавирусная" ситуация в регионах по-прежнему остается нестабильной.

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