Митянина поздравила петербуржцев с Днем защиты детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина выступила с поздравлением по случаю Международного дня защиты детей, ежегодно отмечаемого 1 июня.

"Я хочу пожелать добра, благополучия и веры в свои силы. Помните, что если требуется поддержка или у вас появляются вопросы, вы всегда можете обратиться через официальный сайт или в социальных сетях", - напутствовала омбудсмен на своей странице "ВКонтакте".

Среди прочего, Митянина призвала петербуржцев на забывать о важности любви в семье и прививать эту ценность молодежи, а также пропагандировать среди несовершеннолетних важность здорового образа жизни.

Международный день защиты детей был учрежден в 1949 году.