Коронавирус обнаружен у ещё 9035 россиян: всего заразились свыше 414 тысяч человек

Согласно последней официальной статистике, предоставленной оперативным штабом, за минувшие сутки в России стало на 9035 случаев заражения коронавирусом больше, общее количество инфицированных - 414 878 граждан.

За день от COVID-19 скончались ещё 162 человека (с начала эпидемии погибли 4855 заболевших). Излечились 3994 пациента (175 877 человек всего).

В Петербурге заразились ещё 364 местных жителя. Всего COVID-19 зарегистрирован у 16 313 горожан. За сутки умерли 9 граждан (всего 219), выздоровели 68 (всего 5748).

У ближайшего соседа города на Неве - Ленинградской области - плюс 53 инфицированных (всего 2875), излечились человека 29 (всего 1590), погибли за всё время 11 граждан.