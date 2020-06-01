В морге на территории больницы №2 в Петербурге сгорел рефрижератор с телами умерших

На территории городской больницы №2 на улице Есенина, которая принимает пациентов с коронавирусом, сгорел рефрижератор, предназначенный для перевозки тел умерших.

В управлении МЧС по Петербургу сообщили, что сигнал о пожаре спасатели получили около 2 часов ночи 1 июня. В рефрижераторе размером 2 на 6 метров и высотой 3 метра загорелся компрессор кондиционера. Уже спустя 15 минут огонь был потушен, никто не пострадал.

"Фонтанка.ру" сообщает, что рефрижератор находился в здании морга. По данным издания, сотрудники в защитных костюмах вывезли грузовик из здания для осмотра, а затем увезли. По предварительным данным, в рефрижераторе находились тела пяти погибших, причина их смерти еще устанавливается, поэтому считается, что они могут быть заражены коронавирусом.

В конце апреля в Петербурге появились восемь мобильных холодильных установок для складирования тел умерших, сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник. Он называл это "подстраховкой" и отмечал, что пока ситуация не располагала к их использованию.