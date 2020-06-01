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12:18

Мэра города в Алтайском крае отправили под домашний арест по делу о крупной взятке

фото ЗакС политика Мэра города в Алтайском крае отправили под домашний арест по делу о крупной взятке

Управление Следственного комитета по Алтайскому краю предъявило обвинение мэру Славгорода Сергею Горбунову по делу о взятке, суд заключил чиновника под домашний арест, сообщается на сайте ведомства.

Обвинение предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По версии следствия, 29 мая Горбунов получил более 2 млн рублей от директора одной из фирм. За это чиновник пообещал компании сделать все, чтобы ее выбрали поставщиком угля для МУП "Теплосбыт" и для заключения контрактов в обход процедур закупки.

Горбунов полностью признал свою вину. Также мэр Славгорода на допросе признался в получении взяток на общую сумму более 6 млн рублей. Следователи решают вопрос о возбуждении дополнительных эпизодов.

Чиновника задержали 29 мая при получении денег. Горбунов попытался избавиться от полученных 2 млн рублей, но сделать это ему не дали задержавшие его оперативники МВД. 

 

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