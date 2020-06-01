Фасады Гатчинского дворца приведут в порядок за 135 млн рублей

В текущем году на реставрацию северного, южного, юго-западного фасадов западного полуциркуля, а также северо-восточного, юго-восточного и северо-западного фасадов центральной части Гатчинского дворца будет потрачено 135 млн рублей: здание частично покрыли лесами, уведомили в пресс-службе комитета по охране памятников.

Помимо монтажа лесов, рабочие уж приступили к очистке облицовки фасада. Ожидается, в этом году за 158,8 млн рублей преобразят и фасады Кухонного каре.

На внешнее обновление Гатчинского дворца в программе КГИОП с 2015 по 2019 год было заложено 553 млн рублей. На сегодняшний день уже готовы интерьеры Дворцовой церкви, Арсенального зала, Чесменской галереи.

Ранее, напомним, стало известно, что гатчинский кафедральный собор Петра и Павла в Гатчине "подлатают" за 212 млн рублей.