18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:55

Картонные фигуры арестованного Азара "прогулялись" по Хамовникам и у отдела полиции в Москве

фото ЗакС политика Картонные фигуры арестованного Азара "прогулялись" по Хамовникам и у отдела полиции в Москве

В Москве появились картонные фигуры спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара с пустым плакатом в знак протеста против его ареста, сообщает "Новая газета".

По словам муниципального депутата района проспект Вернадского Елены Филиной, картонный Азар успел "погулять" по Хамовникам, где его прототип избран мундепом, около ОВД Тверское и теперь "собирается" к мэрии и Тверскому суду столицы. После этого он "отправится" к Мосгорсуду, где вскоре будет рассмотрена апелляционная жалоба на арест Азара. 

"На самом деле мы устали уже от автозаков и от задержаний, а это яркая, мирная, и до всех доходчивая акция", - объяснила Филина.

"Прародителем" акции стал Михаил Плетнев, который накануне спустился с картонным Азаром в метрополитен. Активиста задержали, передает "МБХ медиа". По словам Плетнева, полицейский пригрозили ему, что если "где-то в интернете прифотошопят" на пустой плакат текст, то активиста привлекут к ответственности. Плетнева доставили в отдел полиции, хотели составить на него протокол за неоплату крупногабаритного груза, но в итоге этого делать не стали.

Азара арестовали 28 мая на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. После этого в Москве, Петербурге и других городах журналисты и активисты стали выходить в пикеты в поддержку Азара. Полиция задерживала практически всех, кто вставал с плакатом. О том, как это было в первый день пикетов в Петербурге – в материале ЗАКС.Ру.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:24 Полиция начала задерживать участников пикетов в поддержку Азара в Москве

18:07 Макаров высказался о голосовании по Конституции цитатой Путина о плане России по революциям

17:31 Сергей Корнеев стал новым главой комитета по развитию туризма вместо Евгения Панкевича

16:53 Глава Россельхознадзора заявил в полицию о клевете и ложном доносе

16:18 СМИ: Московское МВД попросило сотрудников рассказать о случаях продажи сведений "Омбудсмену полиции"

15:32 Под Мурманском обрушился железнодорожный мост

15:21 В Смольном намерены "выбить" деньги на Московско-Дунайскую развязку из Москвы

15:07 Новая экспертиза по делу "Седьмой студии" выявила хищения на сумму 128 млн рублей

14:40 "Саша, помолчи": Беглов рассказал, как в детстве ему запрещали петь, однако позже спасли советы отца

14:34 Заседание по апелляции на арест Азара отложили до 5 июня


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
18:40 Путин подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля

18:24 Полиция начала задерживать участников пикетов в поддержку Азара в Москве

18:07 Макаров высказался о голосовании по Конституции цитатой Путина о плане России по революциям

17:31 Сергей Корнеев стал новым главой комитета по развитию туризма вместо Евгения Панкевича

17:16 День голосования по поправкам в Конституцию объявят выходным

16:53 Глава Россельхознадзора заявил в полицию о клевете и ложном доносе

16:45 Путин решил провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

16:26 Памфилова предложила провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

16:24 Федеральный фонд ОМС попросил не требовать результаты тестов на COVID-19 при оказании медуслуг

16:18 СМИ: Московское МВД попросило сотрудников рассказать о случаях продажи сведений "Омбудсмену полиции"

15:55 ЗакС поправит бюджет Петербурга в пользу врачей, актеров и работников допобразования

15:50 Суд оставил под арестом обвиняемых в подбросе наркотиков Голунову полицейских

15:32 Под Мурманском обрушился железнодорожный мост

15:21 В Смольном намерены "выбить" деньги на Московско-Дунайскую развязку из Москвы

15:07 Новая экспертиза по делу "Седьмой студии" выявила хищения на сумму 128 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru