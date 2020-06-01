Экс-кандидаты из МО "Академическое" просят не назначать в новые ТИКи представителей ИКМО

Бывшие кандидаты в муниципальные депутаты МО "Академическое" направили обращение в Санкт-Петербургскую и Центральную избирательные комиссии с просьбой не включать в состав нового территориального избиркома №38 членов избирательной комиссии муниципалитета, сообщил ЗАКС.Ру экс-кандидат Павел Бурак.

По его словам, в ТИК №38 выдвинуты три представителя ИКМО. Это председатель муниципального избиркома Сергей Прусаков (выдвинут "Единой Россией"), секретарь комиссии Татьяна Бериева (от собрания избирателей по месту жительства) и член ИКМО Мария Бойкова (от муниципального совета "Академическое" и партии "Гражданская платформа"), сообщается в письме бывших кандидатов в ГИК. Там же они напоминают, что во время муниципальной кампании 2019 года избирком МО "Академическое" препятствовал выдвижению непровластных кандидатов. В частности, ИКМО скрывала дату начала подачи документов, ограничивала проход кандидатам в комиссию и якобы переписала протоколы итогов голосования на двух избирательных участках, сказано в обращении. Под ним подписались 12 экс-кандидатов и один мундеп МО "Академическое" от "Справедливой России" Константин Швецов.

Бурак отметил, что пока в суде не удалось доказать фальсификации - Санкт-Петербургский городской суд отказался приобщать видеозапись с доказательством. Экс-кандидаты намерены обжаловать решение горсуда, уточнил Бурак. Он добавил, что также выдвиженцы обращались в Следственный комитет еще во время летней кампании, но ответа по своим заявлениям пока не получили.

По его словам, не прошедшие в мунсовет "Академическое" надеются на то, что Горизбирком прислушается к доводам в обращении.

- Может быть, это хотя бы убедит ГИК, что эти люди некомпетентны даже в фальсификациях. То есть поменяют жабу на гадюку, - заявил Бурак.

Напомним, во время муниципальных выборов кандидаты подавали в суд на ИКМО из-за отказов их регистрировать. Также желающие стать мундепами требовали снять с должности председателя муниципальной комиссии Прусакова из-за якобы его родственных связей с одним из кандидатов от "Единой России". Горизбирком обязал ИКМО рассмотреть вопрос о приостановлении полномочий председателя. Муниципальная комиссия решила, что у Прусакова нет конфликта интересов и он может сохранить свою должность.

В настоящий момент Горизбирком создает 34 новых территориальных избиркомов в Петербурге. Десять новых ТИК уже сформированы в конце апреля 2020 года.

София Саттатова