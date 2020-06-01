Таможенники пресекли проникновение в Петербург контрабандных ценностей из Европы

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни не дали проникнуть контрабандным произведениям искусства на территорию Петербурга, известили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники пытались провести в город на Неве более 300 предметов, задекларированных на подложного владельца. Эксперты оценили, что ввозимое являет собой культурную ценность: в частности, среди контрабанды оказалась австрийская ваза 1910 года, каретные часы, изготовленные во Франции в третьей четверти ХХ века, и скульптурная композиция "Санная тройка с двумя седоками" Евгения Напса, относящаяся к XIX веку.

Общая стоимость изъятого таможенниками превышает 100 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о контрабанде (ч. 1 ст. 226.1 УК).