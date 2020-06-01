Телеканал ВВС One покажет мини-сериал про отравление Скрипалей

В эфире британского телеканала ВВС One покажут мини-сериал "Отравление в Солсбери", посвященный резонансному делу об острой интоксикации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии: трейлер опубликовали на YouTube.

Согласно описанию, это будет "история о том, как обычные люди реагировали на кризисные события на пороге своего дома, основанная на реальных событиях".

Сериал продемонстрируют зрителям с 14 по 16 июня.

Международный скандал вокруг Скрипалей возник в марте 2018 года, когда экс-шпиона и его дочь Юлию нашли на скамейке возле собственного дома без сознания. Попавшим в кому, им удалось выжить. Утверждается, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", произведенным в СССР или РФ, и что от гибели эмигрантов спас дождь, который снизил концентрацию яда, намазанного на дверную ручку. В совершении преступления подозревают людей, причастных к службе внешней разведки - Александра Петрова и Руслана Боширова (это их ненастоящие имена). Они свою вину не признают, уверяя, что ездили в Солсбери полюбоваться местным собором. Между тем британские полицейские объявили о готовности предъявить им официальные обвинения.