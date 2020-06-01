Заседание по апелляции на арест Азара отложили до 5 июня

Мосгорсуд отложил заседание по апелляции на арест спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара, сообщает "Апология протеста".
Заседание отложено до 5 июня. До этого времени Азар останется в спецприемнике.
Ранее у Мосгорсуда задержали депутата Мосгордумы Евгения Ступина и активиста Константина Фокина, которые пришли поддержать журналиста.
Азара арестовали 28 мая на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. После этого в Москве, Петербурге и других городах журналисты и активисты стали выходить в пикеты в поддержку Азара. Перед рассмотрением апелляции на арест в Москве появились картонные фигуры журналиста.