Заседание по апелляции на арест Азара отложили до 5 июня

Мосгорсуд отложил заседание по апелляции на арест спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара, сообщает "Апология протеста".

Заседание отложено до 5 июня. До этого времени Азар останется в спецприемнике.

Ранее у Мосгорсуда задержали депутата Мосгордумы Евгения Ступина и активиста Константина Фокина, которые пришли поддержать журналиста.