В Смольном намерены "выбить" деньги на Московско-Дунайскую развязку из Москвы

Финансирование строительства транспортной развязки Дунайского проспекта и Московского шоссе было существенно сокращено из-за необходимости перепроектирования этого объекта, заявил 1 июня вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов в ходе заседания бюджетно-финансового комитета Заксобрания.

Чиновник также отметил, что и он лично, и вице-губернатор Максим Соколов полагают, что деньги на этот проект нужно просить у федерального центра.

"Мы с Максимом Юрьевичем это обсуждали, мы будем пытаться всеми силами выбить из федерации деньги на этот объект. А так, при необходимости мы, конечно, будем его финансировать. Объект будет построен", - пообещал Батанов.

Вопрос строительства Московско-Дунайской развязки поднял член фракции "Единая Россия" и заместитель председателя БФК Андрей Васильев. Он сообщил, что получил письмо от застройщика этого проекта, компании "Возрождение". В нем говорится о несогласии с сокращением финансирования объекта по государственному контракту с 839 до 50 млн рублей. Председатель БФК Максим Яковлев при этом отметил, что никаких официальных обращений в комитет от компании не поступало.

По словам Васильева, в обращении, которое получил он, в частности, говорится о готовности "Возрождения" подать в суд на Смольный.

"Какие перспективы у этого иска? Кто будет платить, город или чиновники, которое приняли это решение?" - поинтересовался парламентарий.

Батанов уклонился от прямого ответа на эти вопросы. "Подаст в суд - будем в суде встречаться", - сказал он депутату.

Позже Васильев в рамках своего выступления снова поднял тему "Возрождения", заявив, что в органах исполнительной власти, ответственных за строительный сектор, ведется "целенаправленная политика" на то, чтобы убрать с рынка петербургские предприятия. В качестве примеров он назвал компании "Пилон" и "Метрострой". Последняя, по словам депутата, подведен к банкротству. Васильев заявил, что история с компанией "Возрождение" - это его личная боль и он считает, что останавливать строительство Московско-Дунайской развязки нельзя.

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