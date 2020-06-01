Под Мурманском обрушился железнодорожный мост

Железнодорожный мост на перегоне Выходной – Кола под Мурманском рухнул в реку, сообщают очевидцы в группе "Мурманск ДТП ЧП" во "ВКонтакте".

В группе опубликовали фото разрушенного моста. 30 мая мост был поврежден из-за паводка, когда в реке Кола поднялся уровень воды. Опора моста сдвинулась из-за сильного потока реки. Правительство Мурманской области сообщало, что на восстановление моста потребуется около 2-3 недель.

"Теперь ждать не три недели, а три года", - иронизируют в комментариях местные жители.

Управление МЧС по Мурманской области сообщает, что пострадавшая при паводке опора не выдержала, что и привело к обрушению моста. По данным ведомства, никто не пострадал. Участок с 30 мая закрыт для движения поездов, пассажиров перевозят автобусами.