18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:50

Суд оставил под арестом обвиняемых в подбросе наркотиков Голунову полицейских

фото ЗакС политика Суд оставил под арестом обвиняемых в подбросе наркотиков Голунову полицейских

Мосгорсуд отклонил жалобы на продление арестов бывших сотрудников полиции Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца по делу о подброшенных корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову наркотиках, сообщил адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале. Решение о продлении ареста оставлено в силе.

Ранее Басманный суд Москвы продлил экс-полицейским сроки арестов до 7 июня. Также был продлен срок домашнего ареста до 7 сентября еще одному фигуранту, Денису Коновалову, который признался в том, что подбросил Голунову наркотики во время задержания летом 2019 года, передает "Интерфакс". 

Экс-полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Уметбаев частично признал вину, подтвердив, что применял к Голунову силу при задержании.

Оперативников уволили из полиции еще летом 2019 года, после того как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2019 года, спустя полгода. О нем стало известно только после того, как об этом на пресс-конференции объявил президент Владимир Путин.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

21 апреля, 18:16 Россия не изменила себе в рейтинге свободы прессы и по-прежнему занимает 149 место

26 марта, 16:46 Полицейским, фигурирующим в деле о подброшенных Голунову наркотиках, продлен арест

11 марта, 14:30 Адвокат Голунова известил об уничтожении записи задержания журналиста

11 марта, 12:05 "Мне стыдно": Экс-полицейский извинился за то, что ударил журналиста Голунова

6 марта, 15:50 По делу Голунова обыскали управление московской полиции

5 марта, 16:12 Журналист Голунов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу

26 февраля, 16:17 Признавшегося в подбросе наркотиков Голунову полицейского перевели под домашний арест

25 февраля, 20:57 Экс-полицейский Коновалов рассказал, как подбросил наркотики при задержании Голунова

21 февраля, 14:51 СК просит освободить из-под стражи фигуранта дела Голунова, "сдавшего" начальника

14 февраля, 15:22 Голунов получил извинения от прокуратуры ЗАО Москвы за незаконное преследование


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
17:16 День голосования по поправкам в Конституцию объявят выходным

16:53 Глава Россельхознадзора заявил в полицию о клевете и ложном доносе

16:45 Путин решил провести голосование по поправкам Конституцию 1 июля

16:26 Памфилова предложила провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

16:24 Федеральный фонд ОМС попросил не требовать результаты тестов на COVID-19 при оказании медуслуг

16:18 СМИ: Московское МВД попросило сотрудников рассказать о случаях продажи сведений "Омбудсмену полиции"

15:55 ЗакС поправит бюджет Петербурга в пользу врачей, актеров и работников допобразования

15:50 Суд оставил под арестом обвиняемых в подбросе наркотиков Голунову полицейских

15:32 Под Мурманском обрушился железнодорожный мост

15:21 В Смольном намерены "выбить" деньги на Московско-Дунайскую развязку из Москвы

15:07 Новая экспертиза по делу "Седьмой студии" выявила хищения на сумму 128 млн рублей

14:51 СМИ: В Петербурге могут провести электронное голосование по поправкам в Конституцию

14:40 "Саша, помолчи": Беглов рассказал, как в детстве ему запрещали петь, однако позже спасли советы отца

14:34 Заседание по апелляции на арест Азара отложили до 5 июня

14:23 Напавший на борцов с нелегальной торговлей "бородач" получил условный срок

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru