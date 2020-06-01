Суд оставил под арестом обвиняемых в подбросе наркотиков Голунову полицейских

Мосгорсуд отклонил жалобы на продление арестов бывших сотрудников полиции Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца по делу о подброшенных корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову наркотиках, сообщил адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале. Решение о продлении ареста оставлено в силе.

Ранее Басманный суд Москвы продлил экс-полицейским сроки арестов до 7 июня. Также был продлен срок домашнего ареста до 7 сентября еще одному фигуранту, Денису Коновалову, который признался в том, что подбросил Голунову наркотики во время задержания летом 2019 года, передает "Интерфакс".

Экс-полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Уметбаев частично признал вину, подтвердив, что применял к Голунову силу при задержании.

Оперативников уволили из полиции еще летом 2019 года, после того как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2019 года, спустя полгода. О нем стало известно только после того, как об этом на пресс-конференции объявил президент Владимир Путин.