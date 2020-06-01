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15:55

ЗакС поправит бюджет Петербурга в пользу врачей, актеров и работников допобразования

фото ЗакС политика ЗакС поправит бюджет Петербурга в пользу врачей, актеров и работников допобразования

Бюджетно-финансовый комитет петербургского Заксобрания 1 июня поддержал поправку фракции "Единая Россия" в корректировку бюджета города.

Единороссы предложили передать комитету по здравоохранению дополнительные 677 млн рублей. По словам лидера парламентской фракции ЕдРа Александра Тетердинко, эти деньги должны быть выделены на мероприятия по противопожарной безопасности, закупку расходных материалов, а также нового оборудования. Депутат рассказал ЗАКС.Ру, что средства, предназначавшиеся для приобретения нового оборудования, многие медучреждения экстренно направили на борьбу с коронавирусом, а теперь депутаты хотят компенсировать эти потери.

Еще 390 млн предложено выделить в виде субсидий теплоснабжающим организациям для подготовки города к осенне-зимнему сезону. 

Комитет по образованию должен получить дополнительные 76 млн рублей, а комитет по культуре - 101 млн рублей. Эти средства планируется направить организациям дополнительного образования и театрам.

- Финансирование учреждений образования и культуры частично осуществляется за счет средств, которые они получают оказанием платных услуг. Поскольку был режим самоизоляции, у людей существенно уменьшились заработные платы, - объяснил Тетердинко.

Компенсировать расходы на 967 млн предложено за счет резервного фонда города. Еще 373 млн планируется перенаправить из других органов исполнительной власти.

Помимо документв "Единой России", БФК также поддержал предложения губернатора Александра Беглова. О внесенной им поправке в бюджет читайте в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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