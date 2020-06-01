СМИ: Московское МВД попросило сотрудников рассказать о случаях продажи сведений "Омбудсмену полиции"

Руководство управления МВД по Москве призвало полицейских срочно рассказать о продаже информации создателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову, пишет "Медиазона" со ссылкой на источник.

По данным издания, объявление полицейским сделали 27 мая. Сообщается, что руководство призвало сотрудников до 3 июня рассказать о случаях передачи Воронцову информации за денежное вознаграждение. Тогда им обещана амнистия, пояснил источник, в противном случае их пригрозили наказать "в соответствии с законодательством", если будут установлены факты передачи сведений.

В отношении Воронцова возбуждены несколько уголовных дел о вымогательстве и распространении порнографии. По версии полиции, он якобы требовал от бывшего полицейского 300 тысяч рублей за отказ от публикации компрометирующих снимков, а также вынудил женщину прислать личные видео интимного содержания.

Адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале со ссылкой на источники сообщил, что дело Воронцова в ближайшее время могут передать в Следственный комитет.