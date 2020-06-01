Памфилова предложила провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным предложила провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля по принципу максимальной бесконтактности, трансляцию заседания ведет телеканал "Россия 24".

По ее словам, это возможно, если глава Роспотребнадзора Анна Павлова и специалисты "дадут добро, исходя из тенденции на улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации".

"То, на мой взгляд, оптимальным днем для назначения общероссийского голосования было бы 1 июля", - сказала Памфилова.

Она предлагает растянуть процесс голосования на семь дней, чтобы избежать скопления граждан в свете эпидемии коронавируса.

Ранее "Эхо Москвы" со ссылкой на источник сообщал, что в Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде голосование по Конституции может пройти в электронном виде. До этого стало известно, что ЦИК предлагает максимально упростить процедуру голосования по Конституции, а среди предполагаемых дат голосования обсуждается 1 или 8 июля. Изначально голосование должно было состояться 22 апреля, но его отложили из-за эпидемии коронавируса.