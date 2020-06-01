Путин решил провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

Президент России Владимир Путин во время совещания 1 июня одобрил предложение главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой провести общероссийское голосование по Конституции 1 июля. По словам главы государства, это подходящая дата.

В частности, с юридической точки зрения, считает Путин, 1 июля является "безупречным" выбором - как раз за месяц и необходимо назначить плебисцит. Люди смогут "вернуться к поправкам" и определить свое отношение к ним, отметил президент. Также в течение месяца удастся выстроить работу в рамках сложившейся ситуации с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась с главой страны и заявила, что месяц - это как раз два инкубационных периода. Она добавила, что ЦИК хорошо продумал процесс проведения голосования с соблюдением всех мер безопасности по сохранению здоровья людей.