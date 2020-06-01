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17:31

Сергей Корнеев стал новым главой комитета по развитию туризма вместо Евгения Панкевича

фото ЗакС политика Сергей Корнеев стал новым главой комитета по развитию туризма вместо Евгения Панкевича

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о снятии Евгения Панкевича с должности главы комитета по развитию туризма, сообщили в Смольном.

На место Панкевича назначен Сергей Корнеев. Он приступит к обязанностям со 2 июня. До этого Корнеев был замруководителя Ростуризма, успел поработать в Минкультуры, в полпредстве президента в СЗФО, советником на общественных началах вице-губернатора Петербурга.

Евгений Панкевич, сын экс-главы Горизбиркома Петербурга Виктора Панкевича, возглавлял комитет с 2018 года. До этого он возглавлял Городское туристско-информационное бюро, был замдиректора директора Музея Суворова по развитию и замглавы Московского района.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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