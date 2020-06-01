Макаров высказался о голосовании по Конституции цитатой Путина о плане России по революциям

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров поддержал идею провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля, процитировав заявления президента Владимира Путина о том, что в России "достаточно уже было революций", сообщили в ЗакСе.

Макаров ожидает, что 1 июля к голосованию присоединится "большинство петербуржцев – всех, кто верит в будущее великой России и готов выразить свою гражданскую позицию". По его мнению, главная цель Конституции – "создать условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на десятилетия и даже столетия вперед".

"Как сказал президент, "нам достаточно уже было революций", "Россия свой план по революциям выполнила"", - процитировал Макаров.

Ранее президент Владимир Путин одобрил предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой провести голосование 1 июля. "Добро" дала и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Изначально голосование должны были провести в апреле, но отложили из-за эпидемии коронавируса.

Путин произнес фразу о "плане по революциям" в марте, выступая перед депутатами Госдумы в ходе обсуждения поправок в Конституцию. В тот день он согласился с предложением депутата Госдумы Валентина Терешкова, которая высказала идею обнулить его президентские сроки, а вскоре Конституционный суд счел такую поправку законной. Теперь, если большинство проголосует за поправки, Путин сможет избираться на пост президента до 2036 года.

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