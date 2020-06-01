Полиция начала задерживать участников пикетов в поддержку Азара в Москве

В Москве на пикетах в поддержку арестованного спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара начались задержания, сообщает "Новая газета".

Пикеты, как и в прошлые дни, проходят у здания МВД на Петровке, 38. Уже задержаны автор Telegram-канала "Аvtozak Live" Максим Кондратьев и бывший фигурант "московского дела" Влад Барабанов. Также сообщается о задержании активистки "Открытой России" Татьяны Усмановой. При задержании сотрудники полиции заявили активистам, что те нарушают "указ мэра" - вероятно, о введении в Москве режима повышенной готовности и запрета на массовые мероприятия.

В Telegram-канале издания сообщается, что полицейские просят присутствующих соблюдать "социальную дистанцию", как того требуют меры противодействия распространения коронавируса. "Масочки, перчаточки надеваем", - просят правоохранитель в мегафон, вплотную подходя к людям.

Ранее Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на арест Азара до 5 июня. Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Это вызвало возмущение общественности, активисты и журналисты уже несколько дней выходят на пикеты в Москве и Петербурге.